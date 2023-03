Luizianne é eleita presidente da Comissão de Direitos Humanas da Câmara

A deputada federal Luizianne Lins (PT) foi eleita, nesta quarta-feira, 15, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial (CDHMI) da Câmara dos Deputados. Nesta legislatura, outro cearense também vai assumir uma presidência de comissão permanente, com Moses Rodrigues (União Brasil) à frente da Comissão de Educação.

A deputada também foi anunciada como membro titular das comissões de Cultura e da de Ciência, além Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News.

A parlamentar disse ser uma honra assumir a comissão e ressaltou a busca pelo respeito à diversidade e acolhimento. “Depois de tempos difíceis, é o momento do Brasil se reencontrar com o que há de melhor nos corações do nosso povo. É tempo de se reencontrar no respeito à diversidade e a todos os direitos humanos e no acolhimento a todos os seres humanos que sofrem neste país. Em busca de mais justiça, liberdade, igualdade, fraternidade", disse.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as atribuições da comissão estão, o recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaça ou violação de direitos humanos; a fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos humanos e a colaboração com entidades não-governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos.

Mais cedo, o cearense Moses Rodrigues foi confirmado como presidente da Comissão de Educação. “Temos muitos temas importantes neste ano, inclusive o novo Plano Nacional de Educação, já que a vigência do atual termina em 2024”, ressaltou.





Tags