Precatórios do Fundef: ações na Justiça buscam pagamento a professores de Fortaleza

Duas ações judiciais buscam garantir que professores da rede pública do Município de Fortaleza recebam pagamentos de precatórios por repasses incorretos da União para a Prefeitura pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Não há previsão para os pagamentos. Em fevereiro, pagamentos de precatórios do Fundef começaram para professores da rede pública estadual do Ceará, no valor de mais de R$ 745 milhões.

Ação sobre o Fundef

Um dos casos está mais adiantado. Em 2015, a Justiça Federal considerou válido o pedido da Prefeitura para reposição de repasses do Fundef que foram feitos em valor inferior. "A liberação de recursos por meio de precatório, ocorrida no dia 10 de dezembro de 2015, em favor do Município de Fortaleza/CE, em decorrência de ação judicial na qual restou comprovada a efetivação de repasses do Fundef, por parte da União Federal, em valores menores que os definidos em Lei, sendo assegurada complementação desses recursos ao município autor", diz uma das decisões do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

No entanto, em 2016, iniciou-se um imbróglio jurídico sobre esse dinheiro. O Sindicato Apeoc, que representa professores no Ceará, ajuizou um pedido de suspensão do repasse por entender que a Prefeitura não tinha especificado como os recursos seriam gastos.

O TRF da 5ª Região, em decisão do desembargador federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, em 2016, determinou o bloqueio dos recursos por entender que as alegações apresentadas pelos professores "induzem à dúvida e demonstram a necessidade de aferir se as verbas em debate terão destinação em conformidade com o que estabelece a Lei".

Diz a decisão: "Seja determinada, ao menos, a suspensão/bloqueio de 60% (sessenta por cento) do referido crédito que garantirá a persecução do direito dos professores de ensino fundamental, até o julgamento de mérito da ação cautelar e da própria ordinária", diz a decisão.

A Prefeitura recorreu e o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Em julho de 2016, o ministro Ricardo Lewandowski, na época presidente da Corte, negou o pedido da administração municipal para liberar a verba. Em uma segunda tentativa no tribunal, a ministra Cármen Lúcia, em outubro do mesmo ano, manteve o bloqueio.

Só em setembro de 2021, houve a decisão sobre como o dinheiro será aplicado. O prefeito José Sarto (PDT) sancionou a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuir aos professores da rede municipal os recursos relativos aos precatórios. Ficou estabelecido que 80% do total desse recurso será destinado aos profissionais do magistério que estavam em efetivo exercício nas atividades na Rede Municipal de 1998 a 2004.

Os 20% restantes serão destinados à aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino. A gestão municipal afirma que aguarda o resultado do julgamento de Cumprimento de Sentença que atualmente tramita na Justiça Federal.

Precatórios do Fundeb

Em substituição ao Fundef, foi criado em 2007 o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), válido até 2020, ano no qual foi aprovada emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente. A Prefeitura afirma que, nos anos de 2017 a 2020, houve repasses menores que os previstos em lei.

"O valor inicial fixado para a distribuição de recursos no Ceará foi de R$ 946,29 por aluno. No entanto, de acordo com a jurisprudência e usando o parâmetro nacional do último ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), extinto em 2007, esse valor mínimo deveria ter sido de R$ 1.165,32.”, diz SME, por meio de nota.

Em cálculos preliminares, estima-se ser possível a recuperação de valores na ordem de R$ 648 milhões. A ação está tramitando no TRF da 1ª região e foi instaurada no fim de 2022.

