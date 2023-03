Alckmin confirma que Bolsonaro o pediu para "salvar o Brasil do comunismo"

Aproximadamente um mês após o segundo turno das eleições presidenciais, um boato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) implorou que o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) “salvasse o Brasil do comunismo” gerou repercussão. De acordo com o vice-presidente, é tudo verdadeiro.

Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da TV Glovo, o vice-presidente afirmou aos risos que “não acredita em comunismo” e, quando questionado pelo apresentador sobre a veracidade da solicitação de Bolsonaro, Alckmin explicou ao apresentador a procedência do pedido inusitado.

“Na transição que você comandou, é verdade que o Bolsonaro pegou no seu braço e disse: 'Geraldo, salve o Brasil do comunismo'?', perguntou o jornalista e apresentador Pedro Bial. “Na realidade, tem muita gente hoje com essa coisa de comunismo”, pontuou Alckmin. “Mas ele falou?”, perguntou Bial. “Ele falou, mas a gente precisa lembrar que já faz 40 anos que caiu o Muro de Berlim”, concluiu Alckmin.

À época, o vice-presidente afirmou a interlocutores que a solicitação de Bolsonaro foi feita em tom de brincadeira. Os dois parlamentares se encontraram no Palácio do Planalto durante o governo de transição -no qual Alckmin foi coordenador- para acertar as particularidades da nova gestão.

