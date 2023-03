Tasso nega ter feito convite a Ciro para entrar no PSDB: "Seria ótimo, mas não teve"

PSDB passa por reformulação após as eleições de 2022. Em Fortaleza, no último dia 27, o partido anunciou a filiação do vice-prefeito da Capital, Élcio Batista

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) negou que tenha feito convite ao ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) para que ele entrasse nas fileiras tucanas. Embora tenha dito que a conversa não existiu, o peesedebista disse que “seria ótimo” contar com Ciro no partido.

A declaração foi dada em entrevista, na última sexta-feira, 10, durante evento promovido pela Associação dos Jovens Empresários do Ceará (AJE) em Fortaleza.

Questionado sobre rumores de uma eventual ida do pedetista para o PSDB, Tasso acenou negativamente. “Não. Ciro está muito ligado ao PDT. Seria ótimo, mas não vejo isso, não teve convite. Nem eu iria convidar, porque seria deselegante da minha parte. Ele está fora e não tenho conversado com ele. Nós fomos muito próximos, depois houve um afastamento e, nos últimos tempos, do ponto de vista pessoal, voltamos a ter uma aproximação”, disse.

O ex-senador apontou ainda que Ciro está “comprometido com um tipo de pensamento econômico que é bem diferente do nosso no PSDB”. Na avaliação de Tasso, o momento para os tucanos é de reconstrução do partido, após conturbado processo eleitoral no ano passado, quando a sigla rachou durante prévias para escolher candidato a presidente.

“O PSDB foi destruído por uma bomba atômica que entrou lá dentro. (Agora) É recomeçar e recomeçar com gente jovem. Renovação da política, da mentalidade, para esse mundo novo, para esse fim de ciclo”, comentou.

Para as eleições de 2024, o desejo de Tasso é que a legenda “esteja forte e pronta para ser um partido com proposta e propositivo”.

O ex-senador foi questionado sobre eventual candidatura própria do PSDB em 2024, na disputa pela prefeitura da Capital, mas não confirmou discussões nesse sentido. “Isso, daqui para lá, é difícil dizer”, comentou.

No último dia 27, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), se filiou ao PSDB em um dos recentes movimentos da sigla em busca de reformular seus quadros no Estado. Um dia depois, Tasso se encontrou com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos) para debater “projetos para o município”.

Em entrevista ao O POVO, no evento de jovens empresários, Élcio afirmou que sua filiação se dá num processo de reconstrução do partido em termos nacionais. “Venho contribuir com projetos tanto no âmbito do Estado quanto no Nacional, trazer minha experiência de gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas e também a experiência acadêmica”, apontou.

O vice-prefeito afirmou ainda que nas últimas décadas o sistema político foi abalado a ponto de fortalecer um discurso anti-sistema e que o momento é de readequação. “O PSDB tem muito a contribuir com isso. Não dá para contar a história econômica e política do Brasil, desde a redemocratização, sem o PSDB. Venho para dar base para construção de um novo projeto, para dialogar com os desafios do século XXI”.



