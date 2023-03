"Não pode deixar a disputa de 2024 ser antecipada", diz Figueiredo sobre Sarto e Elmano

Presidente nacional e estadual do PDT, o deputado defende que o "mínimo" é que exista diálogo entre Estado e Município

Presidente nacional e estadual do PDT, o deputado federal André Figueiredo afirma que o atrito entre seu correligionário, José Sarto, prefeito de Fortaleza, e o governador Elmano de Freitas (PT) foi uma questão "administrativa". Nos últimos dias, os titulares dos executivos Municipal e Estadual trocaram acusações pelas redes sociais sobre subsídios para o transporte público de Fortaleza.

O pedetista afirmou que Sarto estaria "preocupado" por não ter sido recebido por Elmano, e disse que não se pode deixar que uma "eventual disputa eleitoral de 2024 seja antecipada". PDT e PT devem estar, assim como em eleições anteriores, em lados opostos na disputa eleitoral do ano que vem.

"Essa é uma questão administrativa, o governador é governador de todos os cearenses e a Capital precisa de toda atenção. Sarto tem se mostrado preocupado por não ter sido recebido pelo governador. Esperamos que isso de revolva nas próximas semanas", disse, em evento na quinta-feira, 9, em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E continua: "O que a gente só não pode deixar é que uma eventual disputa eleitoral de 2024 seja antecipada e, com isso, Fortaleza seja prejudicada", afirmou. Segundo ele, "o mínimo" que o governador deveria fazer era "dialogar com o prefeito de Fortaleza".



"O governador, lógico, assumiu faz pouco tempo, está tomando pé das coisas, mas o mínimo que ele tem que fazer é dialogar com o prefeito de Fortaleza, assim como ele está fazendo com os prefeitos de outros municípios. E eu creio que vai fazer isso", ressaltou.

Sarto afirmou, no mesmo evento, que tentou conseguir uma reunião o governador por seis vezes, o que não aconteceu. O chefe do Executivo disse ainda que não foi avisado que o Governo ia deixar de enviar recursos para subsidiar o transporte público. A gestão estadual rebateu dizendo que o repasse era emergencial e referente para 2021.

Tentativa de harmonizar o PDT

Depois de duas semanas de turbulências do PDT, o presidente da legenda afirma que há uma tentativa de "harmonizar todas as fissuras". A fala do senador Cid Gomes (PDT), ao podcast As Cunhãs, iniciou uma onda de embates públicos entre pedetistas municipais e estaduais.

"Essa semana reinou a paz. A nossa tentativa é de harmonizar todas essas fissuras que aconteceram no PDT. Estou muito otimista", ressaltou o deputado. Não há nos planos do presidente uma nova reunião, apenas "diálogo interno".

No último mês, o PDT reuniu seus filiados para tentar decidir as vice-lideranças da legenda na Assembleia Legislativa (Alece).O encontro teve um episódio entre Cid e Sarto, em que o senador avaliou como "polêmico". Uma semana depois haveria outra reunião, mas foi cancelada. O diretório municipal, no entanto, manteve o encontro e houve registros de diversos apoios ao prefeito de Fortaleza.





Tags