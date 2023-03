Barroso é internado após cirurgia e está em observação na UTI

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, de Brasília. Ele passou por uma cirurgia emergencial no aparelho digestivo, após episódios de obstrução intestinal.

Barroso já havia sido internado ainda no final do mês passado, para um procedimento de fechamento de hérnia incisional, ocasionada por uma intervenção cirúrgica feita anos antes. Ele chegou a participar remotamente de sessão do STF no dia 1° de março.

Em nota, o STF informou que episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos. "A recuperação do ministro segue dentro do esperado. Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica", diz a corte. Cassio Gontijo, do Sírio Libanês de Brasília, e Fabio Ferreira, que veio de São Paulo, são os médicos responsáveis pela observação do ministro.

Leia a nota do STF na íntegra:

O ministro Luís Roberto Barroso foi internado no fim de fevereiro para fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma cirurgia anterior. Chegou a participar por vídeo da sessão do STF de 1º de março. Infelizmente, na sequência, teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram dois novos procedimentos. Cuidam dele os médicos Cassio Gontijo, do Sírio Libanês de Brasília, e Fabio Ferreira, que veio especialmente de São Paulo para a terceira cirurgia. A recuperação do ministro segue dentro do esperado. Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica.

