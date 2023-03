Desembargadores do Ceará e membros do TCE terão aumento e ganharão R$ 41 mil

Duas mensagens que tramitam na Assembleia Legislativa do Ceará preveem o aumento escalonado dos salários de membros do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) — desembargadores e juízes —, e do Tribunal de Contas do Ceará (TCE) — conselheiros, procuradores de contas e auditores. O texto prevê reajuste nos subsídios desses cargos já em abril deste ano e, posteriormente, nos meses de fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025. As propostas foram aprovadas na manhã desta terça-feira, 7, nas comissões de Constituição, Justiça e Redação; Orçamento, Finanças e Tributação; e Trabalho, Administração e Serviço Público.

De acordo com as mensagens, o valor dos salários de desembargadores do TJCE, de conselheiros e de procuradores de contas do TCE, por exemplo, passará dos atuais R$ 35,4 mil para R$ 37,5 mil já no mês que vem. A partir de fevereiro de 2024, o valor passa a ser de R$ 39,7 mil e chegará aos R$ 41,8 mil a partir de 1° de fevereiro de 2025.

Na justificativa da mensagem enviada à Assembleia, o Tribunal de Justiça do Ceará argumenta que a proposição se justifica em face da revisão dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), aprovada no início do ano, que altera os vencimentos de ministros da Suprema Corte, também de forma escalonada, até fevereiro de 2025.

“Tendo em vista que a revisão dos subsídios dos Ministros do STF acarreta, de forma automática, o realinhamento da remuneração dos demais segmentos da magistratura, propõe-se a nova tabela de valores”, justifica a mensagem enviada pelo TJCE.

O TCE, por sua vez, ressalta o aumento concedido aos membros do STF e cita a "simetria que emana da Constituição do Ceará que assegura aos conselheiros as mesmas garantias e direitos de desembargadores do TJCE” para propor o aumento. Ambos os órgãos afirmaram ainda que os projetos foram submetidos ao conhecimento de seus respectivos membros antes de serem enviados para apreciação dos deputados estaduais.

Reajuste salarial do Judiciário e do TCE no Ceará

Desembargador - Atual: R$ 35.462,22 / A partir de abril de 2023: R$ 37.589,96

- Atual: R$ 35.462,22 / A partir de abril de 2023: R$ 37.589,96 Juiz de direito de entrância final - Atual: R$ 33.689,11 / A partir de abril: R$ 35.710,46



- Atual: R$ 33.689,11 / A partir de abril: R$ 35.710,46 Juiz de direito de entrância intermediária - Atual: R$ 32.004,65 / A partir de abril: R$ 33.924,93



- Atual: R$ 32.004,65 / A partir de abril: R$ 33.924,93 Juiz de direito de entrância inicial - Atual: R$ 30.404,42 / A partir de abril: R$ 32.228,69

- Atual: R$ 30.404,42 / A partir de abril: R$ 32.228,69 Conselheiro do TCE - Atual: R$ 35.462,22 / A partir de abril: R$ 37.589,96

- Atual: R$ 35.462,22 / A partir de abril: R$ 37.589,96 Procurador de Contas do TCE - Atual: R$ 35.462,22 / A partir de abril: R$ 37.589,96

- Atual: R$ 35.462,22 / A partir de abril: R$ 37.589,96 Auditor do TCE - Atual: R$ 33.689,11 / A partir de abril: R$ 35.710,46

A partir de fevereiro de 2024:

Desembargador - R$ 39.717,69

Juiz de direito de entrância final - R$ 37.731,80

Juiz de direito de entrância intermediária - R$ 35.845,21

Juiz de direito de entrância inicial - R$ 34.052,95

Conselheiro do TCE - R$ 39.717,69

Procurador de Contas do TCE - R$ 39.717,69

Auditor do TCE - R$ 37.731,80

A partir de fevereiro de 2025:

Desembargador - R$ 41.845,49

Juiz de direito de entrância final - R$ 39.753,21

Juiz de direito de entrância intermediária - R$ 37.765,55

Juiz de direito de entrância inicial - R$ 35.877,27

Conselheiro do TCE - R$ 41.845,49

Procurador de Contas do TCE - R$ 41.845,49

Auditor do TCE - R$ 39.753,21



