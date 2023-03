Sócio de haras de Juscelino Filho tem cargo fantasma em liderança do PDT no Senado

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), emplacou o sócio de um haras onde cria seus cavalos como funcionário fantasma na liderança do PDT no Senado. Gustavo Gaspar é sócio da irmã do ministro, a prefeita de Vitorino Freire (MA), Luanna Rezende.

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, o responsável pelo gabinete, Silvio Saraiva, admitiu que Gaspar não trabalhava no local onde está lotado. O salário do funcionário é de R$ 17,2 mil, um dos maiores salários do gabinete.

O jornal relatou em reportagem que Gaspar foi transferido para a Segunda Secretaria do Senado, comandada desde fevereiro por Weverton Rocha (PDT-MA), logo após ser procurado no seu gabinete pelos jornalistas.

Juscelino deve se encontrar nesta segunda-feira, 6, com o presidente Lula (PT). "Ele [Juscelino Filho] tem o direito de provar sua inocência. Mas se não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo", disse o petista na última quinta-feira, 2.

Filho escreveu no Twitter que está "comprometido em esclarecer ao presidente Lula" o que chamou de "denúncias infundadas feitas pela imprensa".

Estou comprometido em esclarecer ao presidente Lula todas as denúncias infundadas feitas pela imprensa. Reitero que não houve irregularidades nas viagens citadas e que tudo está devidamente documentado. Também agradeço a oportunidade de ser ouvido com isenção e serenidade. — Juscelino Filho (@DepJuscelino) March 4, 2023

