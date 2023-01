Quem é Juscelino Filho, ministro de Lula envolvido no orçamento secreto

O deputado sucede Maria Estella Dantas no Ministério das Comunicações, que atuava como interina após a exoneração de Fábio Faria.

O deputado federal Juscelino Filho (União Brasil-MA) foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o novo ministro das Comunicações. A indicação é um dos ajustes realizados para acomodar o União Brasil no primeiro escalão do governo federal, após o apoio da sigla ao PT no Congresso Nacional.

O parlamentar desbancou o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), que era um dos principais cotados para assumir a pasta. O petista foi indicado para comandar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Filho sucede Maria Estella Dantas no Ministério das Comunicações, que atuava como interina após a exoneração de Fábio Faria.

José Juscelino dos Santos Rezende Filho nasceu em 1984 no município de São Luís (MA). É filho de José Juscelino dos Santos Rezende, ex-prefeito de Vitorino Freire (MA). Formou-se médico pelo Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) e é vice-líder de seu partido na Câmara dos Deputados. O ministro é médico radiologista e não tem experiência em Comunicação.

Atualmente, está em seu segundo mandato e foi reeleito para o terceiro nas eleições de outubro com 142.419 votos. Na Câmara dos Deputados, Juscelino trabalhou pela aprovação da PEC da Transição. A proposta permitiu que novo governo terá R$ 145 bilhões para além do teto de gastos, dos quais R$ 70 bilhões serão para custear o Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023) de R$ 600 com um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

É positiva a proposta de uma "PEC da Transição" para acomodarmos despesas prioritárias como o Auxílio Brasil de R$ 600 e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Vamos aguardar a construção do texto. Iniciativas como essa, em benefício dos mais carentes, têm meu apoio. — Juscelino Filho (@DepJuscelino) November 4, 2022

Impeachment de Dilma

Em 2016, o deputado foi um que votaram a favor do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). “Deus nos abençoe! Vamos aprovar o impeachment!,” disse o parlamentar durante a apuração dos votos.

O estado que viu nascer o Lula foi o mesmo que o derrubou! — Juscelino Filho (@DepJuscelino) April 18, 2016

Elogios a gestão Bolsonaro

Juscelino usou as redes sociais para elogiar a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele chegou a publicar fotos de eventos em que participou ao lado do ex-capitão, como foi o caso da vistoria dos trabalhos de duplicação da BR-135.

Vistoriamos há pouco, com o presidente @jairbolsonaro, os trabalhos de duplicação da BR-135. Trata-se de uma obra de extrema importância, muito aguardada pelos maranhenses. Vamos seguir trabalhando pelo nosso estado! #JuscelinoFilho #RodoviasMaranhenses #Infraestrurura #Maranhão pic.twitter.com/IrKsJufiVX — Juscelino Filho (@DepJuscelino) October 29, 2020

Orçamento Secreto

Uma reportagem do Estadão revelou que o futuro ministro de Lula indicou mais de R$ 50 milhões em emendas do orçamento secreto. Parte dos valores, segundo o jornal, foi usada para asfaltar estradas de suas propriedades.

No ano passado, o parlamentar indicou R$ 16,4 milhões em verbas de emenda do relator, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no final do ano, para atender a projetos na cidade de Vitorino Freire, de pouco mais de 30 mil habitantes, onde sua família tem influência política.

