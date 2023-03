Patriota expulsa vereador de Caxias do Sul que ofendeu trabalhadores baianos

O partido afirma que o comportamento do parlamentar foi "desrespeitoso e inaceitável

O vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, foi expulso do partido Patriota nesta quarta-feira, 1°. A decisão da sigla ocorreu após o vereador discursar falas ofensivas contra operários baianos resgatados em situação de trabalho análoga à escravidão. A operação de resgate foi realizada por agentes da Polícia Civil de Caxias do Sul, na última segunda-feira, 27.

A sigla declarou que o discurso de Fantinel foi "desrespeitoso e inaceitável" e "está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho".

Na terça-feira, 28, o vereador utilizou a tribuna da Câmara para ofender trabalhadores baianos e questionar a veracidade das denúncias contra a empresa Oliveira & Santana, que presta serviços terceirizados às vinícolas de Bento Gonçalves.

Fantinel incentivou empresas agrícolas e agricultores a contratarem argentinos e não “aquela gente lá de cima”. Ele justifica que “todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantém a casa limpa, e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam”.

Visando justificar as declarações feitas na tribuna, nesta quarta-feira, 1°, o vereador relatou à equipe da RBS TV que a intenção era alertar os agricultores, não ofender os nordestinos. "A intenção da pauta na tribuna, ontem, era querer transmitir para os agricultores terem um certo cuidado. Porque existem alguns grupos que estão dando golpes usando a questão da analogia à escravidão. [...] Quando a gente está no calor da fala, [...] a gente diz palavras que não é o que a gente quer dizer, que não representa a gente", explicou.

"A única coisa que eu disse dos baianos”, continuou, “é que eles gostam só de tocar tambor e ficar na praia, né?. Se a gente fosse ter essa conversa em um outro momento, a pessoa iria dizer: 'ah, é verdade. É a cultura deles, não tem nada de mal'. O problema é que entrou em um contexto que foi interpretado como forma de falar mal deles".

Além de ter sido expulso do Patriota, Fantinel será investigado, inicialmente, por crime de racismo. O inquérito foi instaurado nesta quarta-feira, 1°, pela Polícia Federal de Caxias do Sul e tem previsão de ser concluído em 30 dias.

