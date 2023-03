"A minha compreensão é que o PDT faz parte da base do Governo Elmano", diz Evandro

O presidente da Assembleia Legislativo (Al-CE), Evandro Leitão, acredita que o PDT já definiu ser base do do Governo de Elmano de Freitas (PT). Sua "compreensão" é que a legenda aderiu para ser base governista e essa postura tem o apoio de dez dos treze parlamentares, como já vinha sendo debatido por outras lideranças do partido, como o senador Cid Gomes (PDT).

"Minha compreensão é que o PDT faz parte da base do Governo Elmano de Freitas e não só a minha, mas de nove colegas deputados dos treze que nós somos, além da ampla maioria de prefeitos do PDT que nós temos em todo o Ceará que querem e estão na base do governador Elmano", disse nesta quarta-feira, 1ª.

O parlamentar afirma que a indecisão sobre a postura oficial do partido "termina dando espaço para compreensões diversas. "Nós temos 13 deputados, dos treze, nós temos dez que fazem parte da base do Governo. Eu particularmente acho que com esse vácuo de um não-encaminhamento termina dando espaço para compreensões diversas", ressaltou.

A reunião do PDT marcada para esta quinta-feira, 2, em que a definição poderia ser pautada, foi cancelada. O motivo "oficial" para que o encontro acontecesse era a escolha da vice-liderança na Assembleia. Isso, no entanto, foi resolvido e a bancada pedetista será liderada pelos deputados Guilherme Landim, Marcos Sobreira e Jeová Mota.

Na semana passada, o grupo se reuniu com o mesmo pretexto, de decidir a liderança no parlamento, e saiu sem conseguir consenso. Parlamentares queriam também colocar para discussão a decisão se o partido queria base, mas, ao fim do encontro, o líder estadual do PDT, o deputado federal André Figueiredo, afirmou que a legenda não ter uma unanimidade com relação do Governo do Ceará.

