Elmano cola em Cid e vai a eventos com Sarto em meio a impasse entre PT e PDT

O governador Elmano de Freitas (PT) intensificou a presença em agendas com lideranças pedetistas. No último domingo, 26, e na manhã desta segunda-feira, 27, o governador esteve com o senador Cid Gomes (PDT) e com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), na cidade da região Norte. Também nesta semana, o petista esteve com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), no lançamento de campanha de vacinação.



As agendas de Elmano ocorrem em meio ao imbróglio acerca de eventual apoio do PDT ao governador e na esteira de reuniões da cúpula estadual trabalhista que tenta fechar posição sobre o tema. O PDT fez reunião na última quinta-feira, 23, para discutir a questão e já marcou reencontro nesta semana para retomar os debates.

Embora a maioria da sigla já esteja com o petista - dez dos 13 deputados na Alece votaram majoritariamente com Elmano em pacotes enviados à Casa -, há uma queda de braço entre Cid, que defende a proximidade com o governo, e RC, que insiste na tese da "oposição construtiva".

Em Sobral, Elmano entregou novos Centros de Educação Infantil (CEIs) instalados nos distritos de Taperuaba e Aracatiaçu, e anunciou novos voos semanais no aeroporto local. Ao seu lado estavam os irmãos Cid e Ivo Gomes, parte dos nomes que sustentam a ideia de que o PDT deve compor a base de Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



A partir desta segunda-feira, o Aeroporto Regional de Sobral passa a contar com voos da Azul Linhas Aéreas, três vezes por semana. Mais desenvolvimento para o turismo de negócios e lazer para toda a região. pic.twitter.com/ij3Lr8XBw2 — Elmano de Freitas (@elmanooficial) February 27, 2023

Na manhã desta segunda, também em Sobral, Elmano acompanhou, mais uma vez ao lado de Cid e Ivo, a chegada do voo inaugural da Azul Linhas Aéreas, que passa a operar no Aeroporto Regional da cidade. "Agora, o público em geral vai ter acesso a voos com preços acessíveis para o Interior", comemorou o petista.

Já em Foraleza, hoje, Elmano esteve com Sarto no lançamento da campanha nacional de reforço vacinal contra covid-19, a partir da aplicação da vacina bivalente. Embora defenda a boa relação institucional entre Prefeitura e governo do Estado, Sarto é parte do grupo ligado ao ex-prefeito de Fortaleza e candidato derrotado nas urnas, Roberto Cláudio (PDT), que quer a sigla na oposição.

Reforço para a saúde! O Ceará iniciou nesta segunda-feira (27) a aplicação da vacina bivalente Pfizer/Comirnaty no reforço à imunização da população contra a Covid. pic.twitter.com/kMoVWl8Ily — Elmano de Freitas (@elmanooficial) February 27, 2023

Elmano e Sarto também estiveram juntos na quinta-feira passada, 23, durante entrega de Areninha no bairro Conjunto Palmeiras, construída a partir de parceria entre o governo do Estado, que fez a obra, e a Prefeitura de Fortaleza, que cedeu o terreno.

O Governo do Ceará inaugurou esta noite, no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, mais uma areninha aos cearenses. Já são 294 equipamentos entregues em todo o Estado, e mais de 300 ainda estão em construção ou licitação. Agradeço a todas e todos os presentes na solenidade! pic.twitter.com/Y3VLmqYss2 — Elmano de Freitas (@elmanooficial) February 24, 2023

Sobre o impasse, o prefeito afirmou recentemente que ainda existem "mágoas" entre PT e PDT que persistem após a eleição, e revelou sentir-se "vítima" do racha entre as legendas, diante de um histórico de união no passado.

Nesta segunda-feira, o governador pregou a boa relação entre os partidos, disse considerar "natural" que haja divergências internas em legendas com muitos quadros, e afirmou que o impasse "não afeta e nem afetará" a relação institucional entre sua gestão e a do prefeito de Fortaleza.

O PDT tem três secretários indicados para pastas da gestão estadual e o líder do governo na Alece é o pedetista Romeu Aldigueri.