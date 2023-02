Lula é vacinado por Alckmin e cobra responsabilidade da população: "Vacina é garantia de vida"

No discurso, o presidente fez apelo aos pais para levarem as crianças para a campanha de vacinação

Na tarde desta segunda-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da campanha de vacinação contra a covid-19, em Guará, no Distrito Federal. Ao tomar a quinta dose da vacina contra a covid-19, que foi aplicada pelo médico e vice-presidente, Geraldo Alckmin, Lula reforçou que a ação garante que pessoas não morram por “falta de responsabilidade”.

"Daqui para frente, a hora que vocês lerem um aviso, virem na televisão um aviso, uma propaganda no rádio ou na internet que está dando vacina no bairro de vocês, na vila de vocês, na cidade de vocês, pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar a vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. A vacina é uma garantia de vida", declarou Lula.

O presidente acrescentou que é incompreensível que alguns pais não tenham levado as crianças para tomar as vacinas e, como exemplo, citou a da paralisia infantil.

"Não posso compreender uma mãe que se recusa a levar um filho para tomar vacina contra uma possível paralisia infantil. Ou seja, na hora de não dar a vacina pode parecer bonito. Mas a hora em que a criança pega a paralisia, aí a gente vai sofrer para o resto da vida uma coisa que a gente poderia ter evitado", prosseguiu Lula.

A campanha visa aumentar o percentual de brasileiros imunizados em todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Com o lema "Vacina é vida. Vacina é para todos", o movimento integra tanto a vacinação contra a Covid-19 quanto outros imunizantes inclusos no Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas.

Estiveram presentes no momento a ministra da Saúde Nísia Trindade e a primeira-dama, Janja da Silva.

A campanha também marca o início do plano de vacinação contra covid-19 para 2023. A população será vacinada com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. As pessoas que integram os grupos de risco e que foram vacinados com duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente.

