Lula quer igrejas evangélicas incentivando vacinação: "Ou vamos responsabilizar vocês pelas mortes"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse pretender buscar o apoio de igrejas evangélicas para incentivar a vacinação no país com a possibilidade de responsabilização das igrejas por mortes. Lula participou nesta quinta-feira,24, de reunião virtual do Grupo Técnico de Transição de Saúde, em Brasília (DF), com a presença de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

"Eu pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas: 'Olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão das vacinas?'", disse Lula em trecho obtido pela Folha de S.Paulo. "Ou vamos responsabilizar vocês pelas mortes das pessoas", afirmou o futuro chefe do Executivo.

"Vamos ter de agora pegar muita gente que combateu a vacina que vai ter de pedir desculpa", disse Lula. Segundo ele, os 100 primeiros dias de sua gestão vão ter foco na saúde para aumentar a cobertura vacinal e combater fakes news sobre o tema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os temas abordados, segundo o grupo de transição, estiveram a reestruturação do Programa Nacional de Imunização (PNI) e o investimento de recursos no Orçamento destinados à saúde. O presidente eleito disse que outro desafio de sua gestão será o envio de médicos ao interior do Brasil. Ele também citou o cuidado com o autismo como prioridade.

"O governo federal não pode somente reclamar da falta de recursos para a saúde, nosso trabalho será encontrar esses recursos e investir no SUS, em especial no resgate do Programa Nacional de Imunização para retomar a confiança da população nas vacinas", disse Lula durante a reunião.

Com a presença de cinco ex-ministros da Saúde na sede da FioCruz, em Brasília, o presidente eleito conversou com representantes de diversas entidades do setor da saúde. Lula estava em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia de retirada de lesões na prega vocal esquerda, ocorrida no último domingo, 20.

"Participei agora de reunião online com especialistas em saúde sobre o Programa Nacional de Imunizações, nosso programa de vacinas, que sofreu tanto nos últimos anos. Vamos trazer de volta o Zé Gotinha e fazer do Brasil mais uma vez referência mundial em vacinação", disse Lula em uma rede social.

Sobre o assunto Lula busca generais demitidos por Bolsonaro, mas ainda tem desafios com militares

Mourão chama atos golpistas de "catarse coletiva" e diz que Bolsonaro é quem deve passar faixa a Lula

Por recomendação médica, Lula assistirá estreia do Brasil na Copa em casa

Partidos que apoiaram Bolsonaro rejeitam ação do PL e dizem que vitória de Lula é incontestável

Tags