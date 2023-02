Mourão diz que não fala com Bolsonaro desde que ex-presidente viajou para os EUA

O ex-vice-presidente e atual senador da República, Hamilton Mourão (Republicanos), revelou que a última vez que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi no fim de dezembro de 2022 e que, desde então, não mantém contato com o ex-mandatário, que viajou para os Estados Unidos, em 30 de dezembro do ano passado, dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não falamos mais. O último contato foi quando ele estava indo para o aeroporto (no dia 30), me mandou uma mensagem por WhatsApp pedindo para assinar uns decretos. Depois fui execrado, mas assinei dentro da lealdade do cargo”, disse Mourão em entrevista ao Uol, nesta sexta-feira, 24.

O ex-presidente está em território estadunidense há cerca de dois meses e ainda não anunciou previsão de retorno. Questionado sobre se outros nomes do grupo poderiam liderar o projeto bolsonarista, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcisio Freitas (Republicanos), e ele próprio, Mourão descartou a possibilidade no momento atual.

“Vejo, hoje, que a liderança existente nesse grupo da direita ainda é o presidente Bolsonaro. As pessoas perguntam por ele (...) Então vamos aguardar. Dos nomes citados, acho que o Tarcísio, dependendo do desempenho em São Paulo, poderá se cacifar (para pleitear a liderança) ou aguardar para o futuro, já que ele é um cara bem novo”, projetou.

Mourão disse ainda que “não seria ético” para ele versar sobre a viagem do então presidente para fora do país dias antes do fim do mandato, fator que culminou na ausência de Bolsonaro no rito democrático da passagem da faixa presidencial para Lula.

