Lula deve lançar podcast para se diferenciar de Bolsonaro, diz colunista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) deve investir em um podcast semanal que vai acompanhar seu cotidiano. Segundo a colunista do Estadão, Vera Rosa, até o fim de março, caso não haja imprevistos, o chefe do Executivo deve estrear com o programa para estabelecer um canal direto com o público.

Inicialmente, conforme a colunista, a ideia seria a realização de uma live, mas alguns ministros argumentaram que poderia parecer uma cópia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A estratégia retoma modelo usado nos dois primeiros mandatos, quando Lula tinha um programa de rádio batizado de Café com o Presidente. As pequenas entrevistas começaram sendo a cada 15 dias, mas foram ampliadas para serem semanalmente.

A ideia é um programa dinâmico para diferenciar de como o antecessor fazia. Bolsonaro usava seu tempo nas redes sociais sentado em frente à câmera tecendo comentários sobre diversos assuntos que estiveram em alta no dia.

Lula deve aparecer em conversas com ministros e outros parlamentares, como deputados e senadores. Beneficiários de projetos do Governo devem ser chamados para serem entrevistados pelo presidente.

