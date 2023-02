Sarto rebate críticas após encontro com Eduardo Girão: "Vou visitar várias vezes"

Prefeito se reuniu com parlamentares cearenses em Brasília neste mês e defendeu o diálogo com nomes de todos os partidos para garantir envio de recursos à Capital

O prefeito José Sarto (PDT) respondeu às críticas recebidas durante este mês por ter se reunido com o senador Eduardo Girão (Novo), durante um giro em Brasília no qual visitou parlamentares cearenses para discutir o envio de emendas e recursos para Fortaleza.



O prefeito defendeu o diálogo com todos os parlamentares da bancada federal do Ceará, como forma de garantir recursos. “Os deputados estão nos ajudando. (...) Eu, na qualidade de prefeito de Fortaleza, estou visitando todos os deputados, deputadas e senadores. Independentemente de partido. Fui criticado porque visitei o senador Eduardo Girão e vou visitá-lo várias vezes”, disse nesta sexta-feira, 17, durante entrega de certificados para concludentes no programa Fortaleza + Futuro.

“Aqui, nosso partido é Fortaleza. Eu não sou do PDT, sou de Fortaleza enquanto for prefeito. Essa coisa de radicalizar, ‘porque é do partido A, B ou C eu não vou conversar’, o que é isso gente? Democracia é para ver o antagonismo e o contraditório. Me convença do contrário, que eu mudo de posição”, complementou Sarto. Nas redes sociais, o prefeito foi criticado pelo encontro com o senador, que teve atuação questionada durante a pandemia de Covid-19, inclusive por quadros do próprio PDT.

Dando sequência à agenda em Brasília, estivemos reunidos hoje com o senador Eduardo Girão. Durante o encontro, ele reforçou compromisso com a nossa Cidade e garantiu que está à disposição para contribuir com o trabalho que temos realizado em Fortaleza. pic.twitter.com/YVjD6pV0GD — Sarto (@sartoprefeito12) February 3, 2023

Em seu discurso, o prefeito defendeu que conhecimento gera mudança. “Porque no mundo só a burrice é estática. Se hoje você pensa de um jeito, não é obrigado você pensar assim daqui a 30 anos. Antigamente se pensava que o sol era o centro do universo, aí vem Copérnico refaz tudo. Hoje o ovo é bom para o colesterol, amanhã é ruim para o colesterol. As coisas são dinâmicas”, pontuou.

No evento, Sarto destacou ainda a atuação de outros parlamentares, como o deputado federal Mauro Filho (PDT), que está à frente das discussões para garantir a implementação do Piso da Enfermagem. “Onde o Maurinho for, eu vou atrás, porque sempre tem inteligência por trás” destacou o prefeito, que estava no evento ao lado do também deputado federal Luiz Gastão (PSD).



Momentos antes da fala de Sarto, Gastão havia discursado e agradecido pelos votos recebidos na Capital. O prefeito então comentou, em tom de brincadeira, acerca do direcionamento de recursos do parlamentar. “É o primeiro mandato dele (Gastão), e como líder, ele não comete equívocos. Quando ele diz que metade da votação dele foi aqui em Fortaleza, já entendi que ele quis dizer que metade das suas emendas (parlamentares) vão ser para Fortaleza”, concluiu.



