"Dona Florinda", de Chaves, elogia Lula e critica polarização na América Latina

A atriz Florinda Meza, que deu vida à Dona Florinda no seriado "Chaves", elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma entrevista a veículo de imprensa do Brasil, nesta quarta-feira, 15. Ela disse que o petista “tem uma ideia mais de união e concordância”.

“Agora vocês têm um presidente que tem uma ideia mais de união e concordância. Tomara que isso possa uni-los, porque são um grande povo”, disse a atriz, que criticava a grande polarização nos países latino-americanos.

Florinda citou do Brasil ao criticar a polarização política na América Latina.

“É triste, porque não escutamos uns aos outros, talvez por isso o México esteja tão polarizado. Por isso o Brasil está tão polarizado. (...) Ninguém se entende polarizado. Devemos estar todos de mãos unidas”, finalizou Florinda.

Florinda participará do Educa Fest, evento de educação que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, em abril. A atriz estará no evento nos dias 20 e 22 de abril.



