Sósia de Janja viraliza nas redes sociais após se fantasiar de primeira-dama

Usando uma faixa presidencial e segurando bicho de pelúcia nos braços, Nívia foi atração no Carnaval de Maranhão

A maranhense Nívia Sampaio, de 42 anos, chamou a atenção de foliões que participavam de um bloco de Carnaval em São Luís após vestir uma fantasia inspirada primeira-dama Janja Lula da Silva. Ao colocar uma faixa presidencial e segurar nas mãos um bicho de pelúcia representando a cadela “Resistência”, Nívia fortaleceu a semelhança com a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista ao G1, a maranhense explicou o motivo que a levou a escolher a fantasia para o Carnaval deste ano, e acrescenta que apesar de ter uma vida privada, está gostando da breve fama.

“Tivemos a ideia de sair como casal presidencial e eu não acreditava tanto na semelhança. Para a minha surpresa, quando eu cheguei no bloco, várias pessoas já estavam me chamando de Janja. Foi muito engraçado as pessoas chegando perto e pedindo para tirar fotos”, declarou.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra Nívia ao lado do marido, Dannyel Pereira, e ultrapassa a marca de 1,7 milhão de visualizações. Em tom de brincadeira, um usuário escreveu que era “a própria Janja fingindo estar fantasiada de Janja pra não ser muito incomodada”.

Veja vídeo:

Veja: Sósia da Janja fez sucesso em bloquinho de carnaval na cidade de São Luís do Maranhão pic.twitter.com/K0wGsiR3Vk — TeComuniquei (@te_comuniquei) February 12, 2023

