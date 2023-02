Após abolir "Brazil" de Bolsonaro, Embratur retoma antiga marca

A Empresa Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) divulgou nesta terça-feira,14, a logo da marca utilizada antes do governo de Jair Bolsonaro (PL). Em publicação no Twitter, a empresa declarou que “Somos o Brasil com S, de Sensacional” e levantou a hashtag #BrasilcomS, acrescentando: “Hoje a gente retoma a nossa querida Marca Brasil e vamos mostrar a importância dessa marca para a imagem do nosso país no exterior”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mudança do ícone da empresa se deu em 2019 durante o governo Bolsonaro. A agência utilizava o slogan "Visit and Love Us" (Visite e nos ame) e escrevia o nome do país com Z, assim como na língua inglesa. A frase aplicada como slogan foi criticada, tendo em vista que pode ser interpretada no sentido sexual, já que a palavra “love” em inglês pode ser lida como o ato de amar em si.

A Embratur publicou uma nota afirmando que a comparação não fazia sentido e que o propósito consistia em “reforçar a internacionalização".

O presidente Lula (PT) comemorou a iniciativa nas redes sociais argumentando que "o retorno da Marca Brasil é a valorização do nosso turismo nacional”, e concluiu: “Parabéns, Embratur. Vamos resgatar a imagem do Brasil no mundo".



"Retomar a Marca Brasil, criada em 2005 para representar nosso país no exterior, simboliza o Brasil que queremos. O Brasil com S, comprometido com a sustentabilidade, diversidade e cooperação global”, publicou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, nas redes sociais. Internautas elogiaram a iniciativa.

Sobre o assunto Marcelo Freixo é nomeado presidente da Embratur

Novo presidente da Embratur, Freixo quer parcerias com ministros

Ex-ministro nomeado para a Embratur diz que é "soldado de Bolsonaro"

Tags