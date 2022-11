Ex-ministro nomeado para a Embratur diz que é "soldado de Bolsonaro"

Nomeado para recondução ao cargo de diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o ex-ministro Gilson Machado Neto afirmou que é um “soldado do presidente (Bolsonaro)” e que pode contribuir para o Turismo brasileiro a partir da agência que deve comandar pelos próximos quatro anos, caso permaneça na função.



“Sou um soldado do presidente e nossa equipe tem sido a mesma desde que passei pela agência e pelo Ministério do Turismo. Um time de técnicos qualificados que joga bem, independente da posição”, disse à CNN Brasil. Machado completou ainda prometendo “todo esforço e dedicação que sempre tive em prol do turismo brasileiro. O presidente Bolsonaro sabe que pode contar comigo, e o povo brasileiro também”.

A nomeação foi publicada nesta sexta-feira, 18, no Diário Oficial da União (DOU), a dois meses do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Gilson foi reconduzido para quatro anos de gestão, ou seja, atuaria durante o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A equipe de transição de Lula ainda não se manifestou sobre o tema.

Nestas eleições, Machado concorreu ao Senado por Pernambuco, mas acabou derrotado pela então candidata petista Teresa Leitão. Dispositivo na Lei que criou a Embratur prevê que a nomeação do diretor-presidente da Embratur pode ser revogado uma vez, no período do mandato para o qual foi feita a indicação.