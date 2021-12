Aprovado aumento salarial dos servidores do Ceará; governador e vice também são contemplados

Foi aprovado na noite desta quarta-feira, 22, na Assembleia Legislativa, o reajuste de 10,74% no salário dos servidores públicos estaduais do Ceará. O aumento será concedido em duas parcelas, metade em janeiro e metade em maio. São beneficiados todos os servidores públicos e militares do Poder Executivo das autarquias e das fundações públicas estaduais.

Também foi aprovado projeto de autoria da Mesa Diretora que concede o mesmo percentual de reajuste ao governador Camilo Santana (PT) e à vice-governadora Izolda Cela (PDT). O salário do governador é o teto salarial do funcionalismo, e precisa ser ampliado junto do dos servidores.

No caso de Camilo, o valor passará de R$ 17,6 mil para R$ 18,5 mil, a partir do dia 1° de janeiro de 2022. Em maio, a quantia deve receber um novo acréscimo, chegando próximo à R$ 19,5 mil.

Foram ainda aprovadas gratificações e reestruturações para os servidores da Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura (Secult), Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Sohidra, Nutec, Secretarias das Cidades, Ipece, Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Idace, SPS, SDH, Adagri, Polícia Militar, Issec, Superintendência de Obras Públicas (SOP) e Secretaria da Saúde (Sesa).

De acordo com o líder do governo Camilo na Assembleia, Júlio César Filho (Cidadania), o impacto financeiro é de R$ 293 milhões.

