Piso da enfermagem: categoria faz paralisação nacional e debate greve para 10 de março

Enfermagem cobra implantação do piso e vai deliberar sobre a greve da categoria que tem indicativo para iniciar no próximo dia 10 de março

Profissionais da enfermagem cearenses e de outros estados realizam paralisação nacional nesta terça-feira, 14, para cobrar a implantação do Piso Nacional da categoria. A enfermagem vai deliberar sobre a greve da categoria que tem indicativo para iniciar no dia 10 de março.



Em Fortaleza, ocorre caminhada nesta manhã e uma Assembleia Geral, a fim de deliberar as próximas ações. O protesto na capital começou na Praça da Sé, no Centro, seguido de caminhada. A decisão acerca da greve deve ser tomada nas próximas horas. A categoria cobra que o pagamento do piso salarial se materialize nos contracheques dos profissionais.

"A Enfermagem é base de sustentação do Sistema de Saúde, porém, atravessamos nos últimos 30 anos uma luta intensa pelo mínimo que merecemos: reconhecimento e valorização. Não podemos mais esperar", pontuou Marta Brandão, presidente do Sindsaúde, que compõe com outras entidades do segmento o coletivo Frente Cearense pela Valorização da Enfermagem.

A ideia do movimento, segundo os organizadores, é mostrar a insatisfação da categoria diante do imbróglio envolvendo o piso nacional, que chegou a ser aprovado no ano passado, mas foi barrado após decisão judicial no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, o deputado federal cearense Mauro Filho (PDT) projetou que até março a Medida Provisória que regulamentará a fonte de pagamento do piso nacional da enfermagem deverá ser aprovada. A previsão do parlamentar, que está na linha de frente para resolução do tema, foi dada durante entrevista ao programa O POVO News.





