"Nossos patriotas não aguentam mais", diz bolsonarista sobre golpistas presos

Em vídeo divulgado no Twitter, uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) relatou a situação de golpistas presos na Papuda, complexo penitenciário masculino localizado no Distrito Federal.

No vídeo gravado no dia 11 de fevereiro, a mulher comenta o estado em que os detentos se encontram e cita como exemplo um homem que fez aniversário dentro da prisão. “Hoje conheci um patriota que fez 60 anos aqui, dia 2 foi o aniversário dele e ele está muito mal mesmo”, disse. A bolsonarista pede que as autoridades tomem alguma iniciativa e acrescenta que as refeições oferecidas aos internos se assemelham à lavagem.

“Confesso que hoje foi muito difícil. Percebo que nossos patriotas não estão aguentando mais. Eles não suportam mais ficar aqui. Estão muito magros. Por mais que tenham alguns agentes penitenciários que os tratam bem, eles não suportam mais" declarou.

A gravação foi alvo de críticas feitas por usuários da rede. Nos comentários, um dos internautas ironiza a atitude da mulher que, segundo ele, “leva muito jeito para fazer campanha nacional pela melhoria dos presídios do Brasil". Outro afirmou que os presos "devem passar o dia deitados no chão da cela, olhando para o teto e pensando: 'mas eu sou branco e moro em bairro nobre, não sou bandido'”.

Os mandados de prisão continuam. Nesta segunda-feira,13, a Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou à Justiça Federal do Rio de Janeiro a condenação de 54 pessoas e 7 empresas acusadas de financiarem os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) declarou que "o aumento abrupto da massa carcerária causou o aumento no número de atendimentos de saúde, de escoltas, de atendimentos de advogados e de outras rotinas carcerárias, fato que impacta negativamente em todo Sistema Penitenciário, ocasionando atraso nos procedimentos administrativos".

Em decorrência disso, o Conselho Federal da OAB e a Seccional do Distrito Federal (OAB/DF) encaminharam ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, um pedido solicitando a transferência dos golpistas para o sistema prisional de seus respectivos Estados.

De acordo com o ofício, as penitenciárias do Distrito Federal receberam mais de mil bolsonaristas entre os dias 8 e 9 de janeiro.

