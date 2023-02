Ação de combate ao garimpo será estendida a outras seis terras indígenas, anuncia Dino

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino anunciou, durante entrevista nesta segunda-feira (13) ao programa O POVO News, do O POVO, que a operação federal de combate ao garimpo ilegal será estendida a outras seis terras indígenas.



“Acredito que nos próximos meses essa operação (na terra ianomâmi) vai estar toda finalizada e vamos partir para outras seis áreas. Temos sete áreas para realizar a desinclusão (dos garimpeiros)”, antecipou o ministro.



Segundo ele, “o território ianomâmi é o primeiro” dentro do plano de ação, que prevê outras investidas ao longo deste ano.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Teremos mais seis operações ao longo de 2023 para garantir que a lei seja cumprida e não haja danos as populações indígenas”, acrescentou.



Ainda de acordo com o ministro, “a previsão está se confirmando” em relação à saída de garimpeiros das terras dos ianomâmi depois que casos de desnutrição e morte dos indígenas se tornaram públicos.



“Há um fluxo de saída intenso (de garimpeiros), por aviões, barco, a pé”, disse. “É questão de legalidade. Não é possível garimpo clandestino numa terra federal. As operações já começaram, de modo progressivo, e os resultados estão aparecendo.”



Ao programa do O POVO, Dino informou também quais são as próximas terras que serão alvo de ações do Governo Federal: Karipuna (Rondônia), Uru-Eu-Wau-Wau (Rondônia), Kayapo (Pará), Arariboia (Maranhão), Mundurucu (Pará, Mato Grosso e Amazonas) e Trincheira Bacaja (Pará).



Questionado sobre responsabilização criminal de envolvidos na exploração irregular da terra, Dino respondeu que “estamos investigando os autores de crime de genocídio” e que o Governo irá “apresentar ao Judiciário quem foram os autores”.



Tags