Eduardo Girão sai do Podemos e se filia ao Partido Novo

O Novo anunciou que o senador cearense Luis Eduardo Girão se filiou ao partido, nesta terça-feira, 7. O parlamentar era filiado ao Podemos. O anuncio foi feito pelo Twitter do Novo.

“O Novo tem orgulho de dar as boas-vindas ao senador Eduardo Girão, o primeiro senador da história do partido”, diz mensagem compartilhada no Twitter.

O NOVO tem orgulho de dar as boas-vindas ao Senador @EduGiraoOficial, o primeiro Senador da história do partido.



pic.twitter.com/QhRkV7MdWF

O senador comentou a desfiliação do Podemos. "Após muita reflexão e diálogo, acertei a minha desfiliação do Podemos. (...) Mas como tudo na existência tem um ciclo, me despedi formalmente deles hoje para tomar mais uma decisão importante na senda política e que gostaria de compartilhar com você: a minha filiação ao Partido Novo; uma outra agremiação partidária brasileira diferenciada e que tem prestado um grande serviço ao País, sendo nesses tempos difíceis uma oposição firme e necessária mas tendo a sabedoria de fazer proposições colaborativas para a retomada econômica e e focando o nosso crescimento sustentável", publicou no Instagram.



