Cearense Girão chama atenção em eleição no Senado, com desistência e briga por voto aberto

A eleição para decidir a presidência do Senado Federal ocorreu nesta quarta-feira, 1° e reelegeu o senador Rodrigo Pacheco para o cargo

O senador cearense Luis Eduardo Girão (Podemos) acabou não levando até o fim a candidatura a presidente do Senado Federal, mas acabou sendo uma das personagens na sessão que elegeu Rodrigo Pacheco (Podemos-MG). Ao final do discurso de 15 minutos, no qual defendia a candidatura, ele se retirou da disputa e declarou apoio a Rogério Marinho (PL). Candidato que acabou derrotado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O senador cearense disse reconhecer que não seria possível ele garantir a alternância de poder no parlamento e afirmou que votaria em Marinho, pois ele “tem chance de trazer a expectativa de mudança de rumo nessa casa”.

"Diz minha parte para viabilizar minha candidatura, reconheço que não foi possível. Se tem alguém que tem chance de trazer a expectativa de mudança de rumo nessa casa é Marinho. Meu voto e apoio são seus", declarou Girão ao retirar a candidatura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Reconheço que não foi possível e se tem alguém com mais chances de garantir alternância de poder, mesmo não defendendo tudo o que penso e proponho, não tenho problema em apoiá-lo", acrescentou.

A desistência, porém, não significou a saída definitiva de Girão de parte dos holofotes da sessão. Ele ainda insistiu em realizar a votação de forma aberta. Porém, outros senadores temeram que, com o voto aberto, seria possível saber quais parlamentares “traíram” publicamente seu candidato.

Durante a discussão, o presidente da Mesa Diretora que liderava a votação, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), disse que a exibição dos votos constrangia a Mesa e feria o regimento.

“Tivemos duas eleições em que dezenas de senadores mostraram o voto e não aconteceu esse tipo de intimidação que essa presidência está fazendo aqui. O brasileiro já tem uma imagem desta Casa que precisamos recuperar juntos, independente de quem ganhar”, disse Girão em resposta.

A Constituição Federal prevê que as eleições para as Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal devem ser feitas por voto secreto.

Após as discussões, os senadores cearenses foram chamados para votar. Eduardo Girão mostrou a célula para os parlamentares e a balançou no ar. Cid Gomes (PDT), o senador que votou logo após Girão, repetiu o gesto como forma de provocação.

Momento em que Cid Gomes (PDT-CE) e Eduardo Girão mostram seus votos para a presidência do Senado Federal (Foto: Reprodução/ TV Senado)



Cid Gomes declarou seu voto em Rodrigo Pacheco e Eduardo Girão votou em Rogério Marinho.

No fim, a revelação do voto chegou a ser uma iniciativa informal e Pacheco foi reeleito em primeiro turno, com 49 votos contra 32 de Marinho.



Sobre o assunto Padilha diz que vitória de Pacheco cria 'ambiente institucional positivo'

Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado

Lira é reeleito com votação recorde e reforça poder do Centrão na Câmara

Pacheco: Assumo presidência com humildade, responsabilidade e comprometimento

O POVO News: Eleições na Câmara e no Senado ocorrem nesta quarta, 1°

Cearense Girão retira candidatura e anuncia apoio a Marinho no Senado

Tags