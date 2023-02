Marcos do Val mostra calendário da Abin como "relatório secreto" contra Lula

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) publicou no Instagram uma foto de um calendário da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e apresentou o item como um relatório contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino.

Pela rede social, Do Val compartilhou a foto do calendário junto com a legenda: “Neste relatório, cai o ministro da Justiça e cai o presidente Lula! #cpidoterrorismo”. O suposto relatório que incriminaria o presidente é, na verdade, um caléndário anual dado aos funcionários da agência.

A publicação foi apagada pelo senador, mas a postagem repercutiu nas redes sociais e os usuários apontaram a mentira divulgada por Do Val.

Mas gente, por que o @marcosdoval está dizendo sobre um relatório da ABIN, se está mostrando as fotos de um calendário anual deles?

Mentira tem perna curta, senador. pic.twitter.com/DEE11Mit59 — Deinha Mendes (@deinhamendes) February 3, 2023

Acordei com medo do Marcos do Val me prender usando um calendário da ABIN. — André Rochadel (@andre_rochadel) February 3, 2023

Nesta quinta-feira, 2, o senador acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de planejar uma tentativa de golpe de Estado e de tentar coagi-lo a fazer parte do esquema. Além de Bolsonaro, Do Val ainda citou o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) como um dos integrantes do plano.

Porém, no mesmo dia, Do Val recuou e apresentou uma versão diferente do fato, apontando apenas o deputado como idealizador e retirando a participação do ex-chefe do Executivo.

