Golpe: entenda acusação de Marcos do Val envolvendo Daniel Silveira e Bolsonaro

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) acusou, nesta quinta-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de planejar uma tentativa de golpe de Estado e de tentar coagir o senador a fazer parte do esquema. Além de Bolsonaro, Do Val ainda apontou o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) como um dos integrantes do plano. Logo em seguida, recuou e apontou Silveira como o responsável pela ideia.

Segundo informações concedidas por Do Val à revista Veja, o ex-presidente teria realizado uma reunião no dia 9 de dezembro com o objetivo de arquitetar um plano que resultaria na prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e impediria a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, Bolsonaro estava recluso após ser derrotado nas eleições presidenciais e havia feito poucas aparições públicas.

O plano, elaborado com a presença do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do senador Marcos do Val, era de gravar as conversas de Moraes na tentativa de captar algo comprometedor contra o ministro. Apesar de estar presente na reunião, o senador decidiu denunciar o esquema e marcou um encontro com Alexandre de Moraes para explanar sobre o encontro com Bolsonaro.

De acordo com o senador, a reunião com o ex-presidente teria durado 40 minutos e uma ideia que “salvaria o Brasil” foi apresentada. O plano de gravar o ministro já estaria combinado com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que forneceria os equipamentos necessários para espionar Moraes.

Em mensagens divulgadas pelo senador, Daniel Silveira tentou convencer Do Val a participar da “missão”, mencionando que não haveria riscos.

Na madrugada desta quinta-feira - antes da publicação da reportagem da Veja - Do Val fez a mesma acusação contra Bolsonaro em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A Polícia Federal solicitou a Alexandre de Moraes uma autorização para obter o depoimento de Do Val e o pedido foi aceito pelo ministro.

Apesar de oferecer informações detalhadas sobre o acontecido, Marcos do Val mudou a versão relatada. Agora, o senador afirma que o plano foi elaborado somente por Daniel Silveira. Do Val também voltou atrás sobre a renúncia ao mandato e continuará com o cargo no Senado Federal.

