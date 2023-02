Marcos do Val diz que vai pedir afastamento de Moraes do inquérito dos atos antidemocráticos

Depois de mudar duas vezes a versão sobre a tentativa de golpe contra o presidente Lula (PT), o senador Marcos do Val (Podemos) disse, em entrevista nesta sexta-feira, 3, à CNN, que vai entrar com pedido na Procuradoria-Geral da República (PGR) para o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito dos atos democráticos. A ação corre no Supremo Tribunal Federal (STF) e, segundo senador, não pode mais ficar a cargo de Moraes por ele ser citado no caso.



“Como ele [o ministro Alexandre de Moraes] vai entrar nos autos, não poderá mais ser relator”, disse à emissora. O parlamentar disse ainda que pediu para que a Polícia Federal (PF) tenha acesso a todas as mensagens trocadas com Moraes e com Silveira. Assim, os textos vão fazer parte dos autos do inquérito.



Nessa versão, ele ressaltou que não foi orientado pelo ministro a formalizar o seu depoimento sobre a reunião com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) e o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele disse que comentou com o ministro um resumo do que havia se passado na reunião, além de ter tido um encontro presencial com Moraes alguns dias depois. O parlamentar diz que "em nenhum momento" foi orientado a formalizar a reunião. “Não fui orientado nem em mensagens, nem no encontro presencial”, disse Do Val.

Mais cedo, o ministro afirmou que foi o senador não quis formalizar uma denúncia. Ele admitiu que esteve com Do Val em dezembro, mas só citou um encontro, após a suposta reunião do parlamentar com Bolsonaro. O ministro ainda destacou que cobrou do senador, na ocasião, que prestasse depoimento sobre o caso, mas ele teria se negado a colocar suas acusações "no papel".



“Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que infelizmente não poderia confirmar”, disse o ministro.

