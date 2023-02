Randolfe diz que acusação feita por Do Val era o que faltava para indiciar Bolsonaro

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou, nesta quinta-feira, 2, que a acusação feita pelo senador Marcos do Val (Podemos-RS) de que Jair Bolsonaro (PL) teria o coagido para aplicar um golpe de estado é “o que faltava” para indiciar o ex-presidente contra atentado ao Estado.

Pelas redes sociais, Randolfe compartilhou um vídeo em que Do Val apresenta a acusação e considerou o depoimento do senador como muito grave.

“O depoimento do senador Marcos do Val é muito GRAVE. E traz os elementos que faltam para pedir o indiciamento do ex-presidente da República por atentar contra o Estado. Por isso, iremos propor que seja recolhido o depoimento do senador no inquérito dos atos antidemocráticos”, escreveu.



Em transmissão ao vivo, Marcos do Val revelou a tentativa de Bolsonaro em coagi-lo para decretar um golpe de estado. De acordo com reportagem publicada pela revista Veja, um plano de gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes teria sido arquitetado por Bolsonaro e o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) - que foi preso nesta quinta.

O plano seria captar algo comprometedor nas conversas de Moraes que pudesse causar a prisão do ministro. O senador Marcos do Val decidiu comunicar, pessoalmente, ao ministro sobre o esquema.

Nesta quinta, a Polícia Federal solicitou a Alexandre de Moraes autorização para colher o depoimento de Marcos do Val. O ministro concedeu o pedido por considerar que as informações devem ser esclarecidas e que a "intenção golpista" pode caracterizar os crime de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A PF deve ouvir o senador em até cinco dias.

Além de explanar sobre a conspiração de Bolsonaro, o senador Marcos do Val também chegou a anunciar que iria renunciar ao cargo no Senado e que deixará o cenário político. Em seguida, recuou da decisão e afirmou que ouviu o plano golpista de Daniel Silveira, estando Bolsonaro apenas presente no momento.

