Lista de convidados da festa de posse de Lula é divulgada; confira

Ministério voltou atrás após se recusar a divulgar o nome dos convidados na festa realizada pelo presidente no Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores liberou, nesta quarta-feira, 1º, a lista de convidados da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorreu no Itamaraty. As informações estavam em sigilo pela Lei de Acesso à Informação.

O evento foi organizado pela primeira-dama Janja da Silva e contou com a presença de cerca de 3.500 convidados, entre políticos e autoridades internacionais.

A lista com os nomes de todos os presentes no evento, incluindo os convidados estrangeiros, foi divulgada pelo jornal Metrópoles. Confira abaixo:

Inicialmente, o pedido para a divulgação dos dados foi feito pela revista Veja, mas foi negado.

"Não serão atendidos pedidos de informação que sejam desarrazoados, isto é, que se caracterizem pela desconformidade com os interesses públicos do Estado em prol da sociedade", justificou a pasta.

O pedido para liberação dos nomes foi negado pela pasta com a justificativa de que poderia “colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivos cônjuges e filhos”. Porém, a recusa do Governo repercutiu, visto que o presidente Lula criticou, principalmente durante a campanha eleitoral, os sigilos sobre dados impostos pelo ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).