"Não vai durar muito tempo", diz Bolsonaro sobre governo Lula

Em evento público realizado nos Estados Unidos nesta terça-feira, 31, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai durar muito tempo.

“Pode ter certeza, em pouco tempo teremos notícias. Por si só, se esse governo [Lula] continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias, não vai durar muito tempo”, disse.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o evento foi organizado pelo grupo Yes Brazil USA e ocorreu em Orlando. O preço dos ingressos variou entre 10 dólares (entrada comum) e 50 dólares (entrada VIP).

Além de analisar o primeiro mês da nova gestão, o ex-mandatário lamentou os atos terroristas promovidos em Brasília no dia 8 de janeiro, mas considerou que houve injustiça.

“A gente lamenta o que alguns inconsequentes fizeram no 8 de janeiro. Aqui não é a nossa direita. Não é o nosso povo. Muita gente sendo injustiçada lá. Aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Tem gente que tem, sim, que ser individualizada e cada um que pague por aquilo que fez”, analisou.

Bolsonaro deu entrada na solicitação de um visto de turista, para permanecer no país por mais tempo. No evento, o ex-presidente afirmou que planeja continuar no país, mas que ainda não sabe exatamente por quanto tempo.

