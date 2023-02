Um erro na ferramenta de pesquisas da empresa Google mostrou o senador Rogério Marinho como o novo presidente do Senado. A votação para escolher o representante do Senado ocorrerá nesta quarta-feira, 1º.

Ao pesquisar o nome do senador no campo de busca, a parte de notícias principais aparecia com a frase “Rogério Marinho é eleito presidente do Senado”.

Atualmente, o presidente do Senado é Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tentará reeleição para continuar no comando da Casa, e é o principal adversário de Marinho. O atual mandatário conta com o apoio de sete partidos: Cidadania, PDT, PSB, Pros, PSD, PT e Rede.

Já o concorrente reúne os votos do PP, PL e Republicanos, que fizeram um anúncio conjunto no último sábado, 28, para formalizar o apoio ao candidato.

Nesta segunda-feira, 30, o Partido Liberal (PL) realizou um jantar para promover a candidatura de Marinho. Além de deputados e senadores do partido, o evento contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - que voltou ao Brasil na última quinta-feira, 26, e deve adentrar o cenário político - e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que continua nos Estados Unidos e participou do evento por ligação.

O senador cearense Eduardo Girão (Podemos-CE) também é um dos candidatos que participa da corrida para o cargo na Presidência do Senado.

A eleição ocorre nesta quarta-feira, após a posse dos 27 senadores eleitos. Para garantir a vitória, o candidato precisa de 41 votos. Caso ninguém consiga o número necessário, a eleição vai para o segundo turno.

