Em posse, Evandro critica "marginais" e reforça combate à violência contra mulheres

Reconduzido a cargo de presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão (PDT) criticou, nesta quarta-feira, 1°, os ataques à democracia e chamou de "marginais" e "vândalos" os radicais bolsonaristas que invadiram a sede dos três poderes no domingo, 8 de janeiro. À frente da Casa por mais dois anos, o deputado elencou os desafios do parlamento e firmou o compromisso no combate à violência contra mulheres.

"Muitos os desafios que se desatinam no horizonte, a tentativa de golpe desfechada em 8 de janeiro com a depredação dos prédios símbolos da República perpetrada por vândalos e marginais, a disseminação de informações falsas e do discurso de ódio no território sem lei das redes sociais nos servem de alerta para que sigamos vigilantes na luta da afirmação do parlamento", disse em discurso após a posse dos deputados.

Durante o discurso, o político também mencionou combate à violência contra mulher e de gênero, mencionando as 22 mulheres mortas, vítimas de feminicídio 2023 no Ceará. "O destaque foi o fortalecimento da Procuradoria Especial da Mulher, antes presidido pela deputada Augusta Brito, que tem realizado um grande trabalho no combate estrutural e institucional. Somente assim, com ações dessa natureza, a mulher cearense ocupará o espaço que é e sempre será seu, de fato e de direito”, ressaltou.

O parlamentar garantiu que quer manter "canais permanentes de interlocução com o povo", além de dialogar com outros poderes. “Manteremos o diálogo altivo e harmônico com os poderes constitucionais - Executivo e Legislativo -, com o Ministério Público, órgãos de imprensa e todas as instâncias da sociedade civil, fortalecendo e ampliando as parcerias existentes e encetando outras, numa grande ciranda em defesa da gente cearense”, ressaltou o presidente.

Os 46 deputados foram empossados e participaram da eleição da mesa diretora. A votação foi simbólica com apenas uma chapa na disputa e com a preferência dos parlamentares para que Evando Leitão fosse novamente presidente da Casa. Pela primeira, a eleição ocorreu de forma aberta, após a aprovação de emenda constitucional do deputado estadual Renato Roseno (Psol).





