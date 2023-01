Ministro de Lula beneficiou a própria fazenda e familiares com orçamento secreto, diz jornal

O ministro Juscelino Filho (Comunicações), do União Brasil, destinou o valor de R$ 5 milhões, via orçamento secreto, para obras que beneficiaram propriedades da sua família no município de Vitorino Freire (MA). O dinheiro foi destinado para asfaltar uma estrada de 19 quilômetros que passa próximo de fazendas do atual ministro e de pessoas ligadas a ele. As informações foram publicadas nesta segunda-feira, 30, pelo Estado de S.Paulo.

O valor total destinado pelo ministro foi de R$ 7,5 milhões. Deste montante, R$ 5 milhões foram para o trecho que passa próximo das fazendas de Juscelino e de aliados. A reportagem informou ainda que o R$ 1,5 milhão restante atende a 11 ruas em povoados locais e que este valor só foi liberado às vésperas das eleições do ano passado. Até o ano passado, Juscelino era deputado federal.

Atualmente, a prefeitura da cidade está a cargo de Luanna Rezende, irmã de Juscelino. O Estadão mostrou que a liberação e destinação do dinheiro contaram com a ajuda de pessoas próximas ao ministro.

Além da irmã prefeita, a empresa contratada para executar a obra e o engenheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que autorizou o repasse são ligados ao grupo político do ministro.

Vitorino Freire é uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, comandada politicamente pela família do ministro e por aliados há décadas. Procurado pelo Estadão, o ministro disse, via nota da assessoria, que as propriedades beneficiadas pela pavimentação da estrada são cercadas por "inúmeros povoados".



Juscelino Filho é um dos três ministros do União Brasil que compõem o governo do presidente Lula (PT). Ele faz parte da leva de ministérios cedidos em acordos políticos, como forma de garantir a participação de mais partidos e a consequente governabilidade para o Executivo Federal.

