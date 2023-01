Lula reúne governadores e pede "nova relação": "A disseminação do ódio acabou"

O petista disse que pretende colocar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para fazer obras em todo o país e emprestar dinheiro aos governadores que estão com as contas equilibradas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta sexta-feira, 27, com os governadores no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro foi convocado para que os gestores destaquem ações consideradas prioritárias a serem realizadas pelo governo federal em cada estado.



Durante pronunciamento inicial, o presidente pediu uma "nova relação" com os entes federados. O petista disse que pretende colocar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social m(BNDES) para fazer obras em todo o país.

"Essa reunião é para estabelecer uma nova relação entre os entes federados, fazer com que o país volte a normalidade em que conversar não é proibido, reivindicar não é proibido, se queixar não é proibido. Não tem sentido um presidente visitar o estado e não visitar o governador porque pertence a partido diferente", afirmou Lula.

O petista comentou sobre os ataques aos Três Poderes, em Brasília. 'Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Vamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não voltará a acontecer porque não é próprio da democracia aquela barbárie que foi feita quando todo mundo estava muito tranquilo nesse país", destacou o presidente.



Lula defendeu que sua gestão buscará o diálogo e parceria com todos os governadores, independentemente de ser aliado ou não. Ele acrescentou que planeja estruturar o BNDES para emprestar dinheiro aos estados para a realização de "obras que são consideradas inevitáveis". O banco, segundo o presidente, deve voltar a emprestar dinheiro aos governadores que estão com as contas equilibradas.

