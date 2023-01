Em reunião, Lula diz que quer construir 'nova relação' com os governadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante abertura da reunião com os governadores, em Brasília, que quer construir uma nova relação entre os entes federativos e o governo federal, superando divergências que possam surgir nas eleições.

"Uma nova relação, que o Brasil volte a normalidade, conversar não é proibido, se queixar não é proibido. E não tem sentido que o presidente da República vá a um Estado e não visite o governador, prefeito, por divergências no processo eleitoral. Depois que você ganha as eleições, vira governante e precisa ter comportamento minimamente civilizado", disse o presidente na manhã desta sexta-feira, 27.

Lula também disse que o Executivo não deixará de discutir com os chefes estaduais sobre as perdas de ICMS geradas pela lei aprovada durante a gestão Bolsonaro. E destacou também que o governo quer colher na reunião de hoje quais são as prioridades de investimento de cada governador em seus Estados.

