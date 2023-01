"Escola Pazuello", diz deputada do PT sobre anúncio de Wagner na Saúde em Maracanaú

Em publicação, a parlamentar citou o nome do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alvo de novo inquérito que investiga má atuação na pandemia de covid-19

A vereadora de Fortaleza e deputada estadual eleita Larissa Gaspar (PT) usou as redes sociais para criticar a indicação do deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) para assumir o cargo de secretário da Saúde de Maracanaú. A petista disse estar preocupada com a nomeação e afirmou que o cargo, oficializado pelo prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), "não deveria ser usado como trampolim para nenhum projeto político de poder".

Em publicação, Gaspar citou o nome do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alvo de novo inquérito civil do Ministério Público Federal (MPF) que investiga a atuação do ex-integrante do governo de Jair Bolsonaro (PL) na pandemia de Covid-19.

"Preocupada com a saúde de Maracanaú, o cargo de Secretário de Saúde não deveria ser usado como trampolim para nenhum projeto político de poder. A situação se agrava quando estamos falando da missão de salvar vidas e o indicado não tem nenhuma experiência na área. Escola Pazuello?", questionou Larissa.



A deputada estadual eleita disse ser "preocupante que o município siga a escola Pazuello, com um militar sem nenhuma experiência na área à frente da gestão da saúde". "Não dá para uma pasta dessa importância e complexidade, onde a gestão tem impactos diretos sobre as vidas das pessoas, ser transformada em trampolim para projeto político de poder!", completou.

Na manhã desta sexta-feira Wagner se reuniu, em Maracanaú, com o prefeito Roberto Pessoa, vereadores e equipe técnica da pasta. Ex-candidato ao Governo do Ceará em 2022, o deputado federal saiu derrotado das urnas e não disputou novo cargo no Congresso Nacional.

O político é um dos principais adversário do PT no Ceará e reúne uma frente política contra a bancada petista, em ascensão após a eleição do governador Elmano de Freitas (PT).





