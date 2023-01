Criticado por RC, Elmano diz se preocupar com demitidos e pouco com "debate político"

O governador Elmano de Freitas (PT) se pronunciou sobre as críticas feitas à gestão pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) nesta quinta-feira, 26. O petista disse que quer se "debruçar sobre o problema" e se preocupar "pouco" com o debate político.

Segundo ele, a prioridade é reacomodar os funcionários demitidos da fábrica Guararapes, localizada em Fortaleza. Cerca de 2 mil funcionários foram informados que a empresa vai centralizar os negócios em Natal, no Rio Grande do Norte.



"Eu tenho que me debruçar sobre o problema, gerar emprego para o nosso povo, acompanhar o problema", ressaltou após a reunião dos Fórum dos Governadores em Brasília nesta quinta-feira.

Ele ressaltou que o Sine/IDT está em contato com os trabalhadores desligados da empresa e tem atuado para reacomodá-los no setor têxtil ou em outras áreas.

"É nisso que temos que nos concentrar em ajudar essas pessoas, eu tenho que me preocupar pouco com o debate político e me preocupar com a vida dessas pessoas que perderam os empregos", ressaltou Elmano sobre o tema.

Mais cedo, o ex-prefeito teceu críticas ao Governo e comentou sobre os impactos a trabalhadores após o encerramento da produção. "Chama atenção o conformismo e a apatia do Governo do Estado frente à gravidade social da situação e ao descaso da empresa com o Estado que lhe deu incentivos", disse pelas redes sociais.

Esta é a primeira manifestação pública do pedetista como oposição a Elmano. Em janeiro deste ano, RC disse estar "animado" para atuar na oposição ao governo de Elmano e destacou que será a "primeira vez na vida" que ele atuará na oposição a um governo eleito no Estado. O ex-prefeito quer que os pedetistas fiquem de fora da atual gestão para desempenhar uma oposição "construtiva" e "responsável".



Com informações do repórter João Paulo Biage, correspondente de Brasília