The New York Times traduz apelido de Moraes para "Big Alex" em artigo sobre democracia

O jornal estadunidense The New York Times traduziu o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para "Big Alex" em artigo publicado neste domingo, 22. A tradução faz referência ao apelido "Xandão", como o ministro também é conhecido.

No artigo, escrito pelo jornalista Jack Nicas, o tema central é o protagonismo do ministro na defesa da democracia brasileira.

O termo foi utilizado para se referir ao discurso realizado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o segundo turno das eleições, que resultou em aplausos e gritos de “Xandão”.

O texto cita os principais ataques à democracia, registrados desde o segundo turno das eleições, como a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contra os ônibus que levavam eleitores, a promoção de discursos antidemocráticos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a invasão às sedes dos Três Poderes realizadas por extremistas.

Em todos os acontecimentos, Moraes atuou de maneira assertiva para responsabilizar os envolvidos e defender o Estado Democrático de Direito.

No entanto, a matéria do jornal também aponta que as atitudes do ministro dividiram opiniões entre aqueles que o consideram “o homem que salvou a jovem democracia brasileira” ou “a ameaça com uma abordagem agressiva”.

“Vários juristas e analistas políticos agora discutem que impacto Moraes terá a longo prazo. Alguns argumentam que as suas ações são medidas extraordinárias, mas necessárias diante de uma ameaça extraordinária. Outros dizem que, agindo sob a bandeira da salvaguarda da democracia, Moraes está, em vez disso, prejudicando o equilíbrio de poder no país”.

