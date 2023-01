Bolsonaro terá que passar por nova cirurgia quando retornar ao Brasil, diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá passar por novo procedimento cirúrgico ao retornar ao Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 18, por Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, médico do ex-mandatário, à agência Reuters.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado. No início do mês, o ex-mandatário foi internado na Flórida com desconforto abdominal. Pelas redes sociais, a ex-primeira-dama confirmou que as dores eram decorrentes da facada que o ex-presidente levou em 2018.

Desde então, Bolsonaro já passou por outros procedimentos cirúrgicos devido ao ataque. Em novembro do ano passado, o ex-presidente deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com sintomas similares.

Apesar de ter mencionado uma possível volta ao Brasil, o ex-presidente ainda não definiu data para retornar ao País.



O ex-mandatário viajou para Orlando no dia 30 de dezembro, dois dias antes do evento de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

