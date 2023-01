Crise humanitária Yanomami será levada ao Tribunal Penal Internacional de Haia

No ultimo final de semana, o Governo Federal expôs a situação do povo yanomami, em Roraima, e decretaram estado de emergência

A crise humanitária do povo Yanomami deve ser enviada ao Tribunal Penal Internacional de Haia em algumas semanas. O processo será incluído em uma ação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) que já foi apresentada no tribunal em 2021.

A denúncia inicial tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por genocídio e crimes contra a humanidade. Agora, o processo de recolhimento de informações sobre o povo Yanomami deve levar algumas semanas para ficar pronto e ser enviado a Haia. As informações são do portal Uol.

O Tribunal Penal Internacional é o tribunal de justiça permanente de âmbito internacional, que julga pessoas, quando estas cometem algum crime de maior gravidade e de alcance internacional. Em 2021, a denúncia contra o ex-presidente incluía a evolução do desmatamento e a invasão de terras indígenas por garimpeiros.



No último sábado, 21, Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitaram os povos Yanomami, em Roraima, e decretaram emergência em saúde no território. Os dados ainda apontam para 11 mil casos de malária em 2022 nas terras Yanomami e a morte de 570 crianças. A população sofre com desnutrição grave, malária e infecções respiratórias.

