O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se com secretários da Casa Civil e do Planejamento e Gestão (Seplag)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se com Max Quintino, secretário da Casa Civil, e Sandra Machado, secretária do Planejamento e Gestão (Seplag), na tarde deste sábado, 21.

Segundo publicação nas redes sociais, Elmano vem tendo reuniões de planejamento com todas as pastas do Estado, “para traçar metas e definir projetos prioritários”.



Estive reunido neste sábado com os secretários da Casa Civil, Max Quintino, e do Planejamento e Gestão (Seplag), Sandra Machado. Tenho realizado encontros com cada secretaria para traçar metas e definir projetos prioritários.

Ainda no sábado, 21, o governador também recebeu representantes da Associação Cearense dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), também estava presente.

