Jorge Kajuru tatua o rosto do senador Álvaro Dias nas costas: "Homenagem"

Jornalista também tem as imagens de Datena, Adriane Galisteu e Cláudia Leitte tatuados

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) tatuou o rosto do senador e colega Álvaro Dias (Podemos-PR). O apresentador fez o desenho na pele para cumprir uma promessa que fez na tribuna do Senado.

Em vídeo postado nas redes sociais, Kajuru aparece mostrando a tatuagem que fez em homenagem ao colega. A gravação registra o momento em que o senador revela o desenho a Dias.

“Eu quero fazer a minha homenagem, que eu prometi fazer na tribuna do Senado e eu tenho palavra. Eu quero apresentar o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil inteiro respeita, admira e eu só aprendi com ele a vida inteira”, disse.

O senador goiano Jorge Kajuru (Podemos-GO) tatuou o rosto do senador Álvaro Dias (Podemos-PR) nas costas. O apresentador desenhou a imagem do colega na pele para cumprir uma promessa feita na tribuna do Senado. pic.twitter.com/sSg0GOc644 — Jogo Político (@jogopolitico) January 20, 2023

Em meio a risadas, Álvaro Dias reagiu surpreso ao ver o próprio rosto tatuado nas costas do amigo.

“Que barbaridade. Essa é a maior demonstração de amizade que eu recebi até hoje. Uma honra para mim. São as costas de um homem de bem”, comentou.

A imagem do senador não é o único desenho estampado na pele de Kajuru. O goiano também tem os rostos dos apresentadores José Luiz Datena e Adriane Galisteu tatuados no mesmo local. No braço esquerdo, Kajuru tatuou o rosto da cantora Cláudia Leitte.

No vídeo publicado, o senador ainda ressalta que a tatuagem de Álvaro Dias nas costas é a única colorida.

