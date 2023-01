Réus por tentativa atendado em aeroporto estiveram em reunião no Senado um mês antes

Dois dos reús apontados como responsáveis por tentar explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília, na véspera de Natal, estiveram um mês antes dentro do Senado Federal. No dia 30 de novembro, conforme fotos do Parlamento, George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego Rodrigues participaram de uma sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, organizada pelo senador cearense Eduardo Girão (Podemos).

A reunião foi marcada para discutir “a fiscalização das inserções de propagandas políticas eleitorais”, conforme anúncio do Senado. No entanto, foi usada pelos congressistas para questionar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o processo de apuração de votos. A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no pleito presidencial também foram alvo de críticas.

Entre os parlamentares que falaram, estão os deputados federais Daniel Silveira (PTB) e Carla Zambelli (PL). Ambos tiveram sanções impostas pelas Cortes. Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele recebeu um “perdão” de Jair Bolsonaro (PL), mas está inelegível por oito anos. Já Zambelli teve as contas de redes sociais suspensas por incentivar acusações de fraude eleitoral e a recusa dos resultados.

A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e, durante as onze horas de duração, o empresário George Washington apareceu diversas vezes. Entre os momentos, é possível ver que ele faz gravações e aplaude os discursos dos parlamentares presentes na reunião.

Quando a participação dele na reunião foi noticiada, em defesa, o senador cearense que, por meio de nota, ressaltou que a audiência foi aberta à população e teve a presença de “centenas de pessoas, inclusive parlamentares”. A assessoria do político afirmou que o convite ao empresário não foi feita pelo gabinete do senador.

Nos registros, os dois réus aparecem próximos e se circulam na sala. Alan Diego Rodrigues publicou nas redes sociais imagens junto do senador eleito Magno Malta (PL-ES) e do deputado cassado Daniel Silveira.

Depois da tentativa de atentado e a identificação do empresário, a polícia do Senado decidiu adotar medidas mais rígidas para o acesso à Casa, sendo vetada a entrada de visitantes até a posse de Lula, no domingo, 1°. O comunicado oficial informou que as restrições eram necessárias para reforço na segurança no perímetro da Praça dos Três Poderes, onde estão os palácios do Congresso Nacional, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.

O juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília, aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal contra o cearense Wellington Macedo, além de Alan Diego dos Santos Rodrigues e George Washington de Oliveira Sousa. Os três são acusados de envolvimento no plano de instalação de uma bomba próxima a um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília.

