Em busca de apoio na Câmara, Lira reúne bancada cearense, de Luizianne a André Fernandes

Em busca da reeleição como presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL) se reuniu na noite desta quinta-feira, 19, com deputados federais eleitos pelo Ceará. Ele recebeu a maior parte da bancada do Estado, na residência oficial da presidência da Câmara.

Franco favorito, Lira reúne adesões ecléticas, de bolsonaristas a petistas. Estavam com ele desde deputados como Dayany Bittencourt (União Brasil), a "Dayany do Capitão", e André Fernandes (PL), um dos principais aliados de Jair Bolsonaro (PL) no Estado, até Luizianne Lins (PT) e o líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara, José Guimarães (PT).

Lira tem se reunido com as bancadas estaduais para articular apoio à reeleição na presidência da Câmara.

A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados ocorre em 1º de fevereiro, na volta dos trabalhos legislativos.

