Veja quem são os pastores detidos por participar das invasões golpistas ao DF

Quatro pastores brasileiros foram detidos por conta da invasão e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da sede do STF, ocorridos no domingo, 8.

Ao menos quatro pastores brasileiros estavam entre os participantes dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal. Os atos culminaram na invasão e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da sede do STF, no domingo, 8.

A Agência Lupa, agência de notícias especializada em fact-checking, chegou ao nome dos pastores após cruzar os dados de 1.398 detidos com a CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, de todas as organizações do país.

Francismar Aparecido da Silva, João Marciano de Oliveira, Donizete Paulino da Paz e Jorge Luiz dos Santos são os quatro pastores presos. Conheça cada um deles:

Francismar Aparecido da Silva

Francismar tem 46 anos e já chegou a se candidatar a vereador em Itajubá, no sul de Minas Gerais, em 2020 pelo partido Patriotas. Obteve 278 votos, mas não foi eleito. Em suas rede sociais, se apresenta como "pastor presidente" da igreja Ministério Evangelístico Apascentar, na mesma cidade mineira.

É Secretário da Casa de Recuperação Nova Jerusalém, uma "organização civil não governamental, que atua nas áreas de Saúde, Educação e Cidadania" e tem várias publicações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 30 de dezembro de 2022, o pastor postou o vídeo de uma live do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com os dizeres: "A mensagem foi dada a quem quer a paz. Se prepare para a guerra!", e posou para fotos em manifestações bolsonaristas e segurando um cartaz convocando as Forças Armadas para "salvar" Brasil.

João Marciano de Oliveira

Aos 47 anos, João Marciano de Oliveira diz que é "servo de Deus e pastor evangélico". Ele é dono da igreja ‘Jesus Cristo é a Razão do Meu Viver’, em Ribeirão das Neves, região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nas redes sociais, João publicou diversos vídeos relacionados a uma "luta contra o comunismo", apelida o ex-presidente Jair Bolsonaro de "mito" e posa em fotos com Carla Zambelli, deputada bolsonarista, e Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.

Em uma foto no Facebook, João Marciano de Oliveira pedia "voto físico com contagem pública”.

Donizete Paulino da Paz

Residente de Luziânia, município próximo de Brasília em Goiás, Donizete tem 56 anos e é dono da Igreja Assembleia de Deus - Ministério O Deus das Nações. Aparece apenas em uma foto, pregando em um culto, publicada em seu perfil no Instagram.

Jorge Luiz dos Santos

Não foi encontrado nenhum perfil do pastor nas redes sociais. Jorge tem 57 anos e é Presidente da Igreja Evangélica Amor de Deus João 3:16, de Itaverava (MG).



