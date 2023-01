Projeção em Nova York chama Bolsonaro e Trump de "ratos da Flórida"; veja vídeo

Uma projeção feita em um prédio em Manhattan, Nova York, chama o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados de "ratos da Flórida". Desde o dia 30 de dezembro, o ex-mandatário está na Flórida para passar férias, sem previsão de retorno ao Brasil.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a projeção apresenta imagens de Bolsonaro e os rostos de aliados do ex-mandatário com orelhas que fazem referência ao personagem Mickey Mouse.

No vídeo, aparecem o ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos), o ex-juíz Sérgio Moro (União Brasil), o pastor Silas Malafaia, o ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o blogueiro Allan dos Santos.

Uma projeção feita, na noite desta segunda-feira, 16, em um prédio de Nova York chama Jair Bolsonaro e aliados de "ratos da Flórida". A foto do ex-presidente também aparece ao lado da imagem de Donald Trump com a frase "prenda-os". pic.twitter.com/1hz90yy9ca — Jogo Político (@jogopolitico) January 17, 2023

Além de nomes do cenário político brasileiro, a projeção também inclui a imagem de Bolsonaro ao lado do ex-presidente Donald Trump com as frases “Prenda-os” e “Família do crime”.

Nas imagens, os dois ex-presidentes também são projetados com roupas de presidiários. Em uma das imagens, Trump aparece segurando uma placa escrito “perdedores”. Os dois foram derrotados nas respectivas campanhas de reeleição.

Essa não é a primeira vez que uma projeção contra o Bolsonaro é apresentada em um prédio de Nova York. Em outubro, antes do segundo turno das eleições, uma intervenção no edifício do Hotel Hilton também foi projetada. Na ocasião, a palavra "adeus" em sete idiomas diferentes aparecia junto à foto do ex-presidente.

