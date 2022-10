Projeção em Nova York dá "adeus" a Bolsonaro em sete idiomas; veja vídeo

Às vésperas do segundo turno das eleições, as projeções de 76 metros de altura foram estampadas em edifício

Uma intervenção contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) foi projetada na madrugada desta quinta-feira, 27, no edifício do Hotel Hilton, localizado no centro de Manhattan, em Nova York (EUA). Nas imagens, a palavra “adeus”, junto à foto do mandatário, aparece em sete idiomas diferentes: português, inglês, espanhol, francês, italiano, chinês e russo.

Nas projeções, Bolsonaro é chamado de “vergonha brasileira", "mentiroso" e "desgraça” em diferentes idiomas.

Uma intervenção contra o presidente Jair Bolsonaro foi projetada na madrugada desta quinta, 27, no Hotel Hilton, em Nova York (EUA). Nas imagens, a palavra "adeus", junto à foto do mandatário, aparece em 7 idiomas: português, inglês, espanhol, francês, italiano, chinês e russo.

Além de fotos do presidente, imagens dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro também foram utilizadas com os dizeres “crime family”, traduzido para “família do crime”.

Um quadro da projeção também mostra uma foto de Ronnie Lessa, ex-policial militar, com a frase: "O vizinho do Bolsonaro matou Marielle".

Lessa, que residia no mesmo condomínio onde morava Bolsonaro, no Rio de Janeiro, é acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora carioca Marielle Franco.

O ex-policial militar Adriano da Nóbrega, acusado de liderar uma milícia no Rio de Janeiro e suspeito de participar do assassinato da vereadora Marielle, também apareceu entre as imagens com a frase: "Dinheiro vivo, gente morta".

A ação foi organizada por um grupo de ativistas brasileiros e estadunidenses, que permanece em anonimato por questões de segurança.

Nesta quinta-feira, o jornal The New York Times também criticou o presidente e afirmou que o atual governo representa uma ameaça ao meio ambiente e aos povos indígenas.

O periódico publicou um vídeo citando a importância das eleições brasileiras para o cenário internacional e apoiando a campanha do candidato Lula (PT).

